Frana da brividi sulle grotte La falesia ha ceduto dopo la pioggia battente

ANCONA - Smottamento da brividi al Passetto, dove la falesia è scivolata e ha fatto scivolare una mano gigante di fango sulle grotte. Ennesimo allarme rosso sul costone troppo friabile. La pioggia battente dei giorni scorsi ha lasciato ferite anche sulle strade. Piccole frane, smottamenti e alberi caduti. Il caso più grave si è registrato ad Agugliano, nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi, dove i vigili del fuoco sono stati impegnati, per circa 5 ore, sulla Provinciale 4, alle porte del paese. Un albero è caduto sulla sede stradale bloccando la circolazione. E sulle strade continuano ad aprirsi voragini. È fresca quella che rischia di schiantare ammortizzatori in piazza Pertini. Ma c’è tutto un nuovo campionario di buche da via Veneto, a Tavernelle e in via del Pozzetto, ma anche a Passo Varano e lungo tutta via Grotte fino a via Esino, via Aso e via Metauro.