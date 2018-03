Cede la falesia, l'accesso alla spiaggia bloccato da una nuova colata di fango

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Cede la falesia del Passetto e una valanga di fango ostruisce il passaggio verso la seggiola del Papa. Nuovo smottamento nell’area del Passetto, il quarto in pochi mesi. Lo smottamento ha invaso lo stradello all’improvviso ieri mattina dopo giorni di pioggia insistente. Una minaccia continua, visto che le colate di fango solo in parte sono state arginate da ciò che rimane della rete sistemate sopra gli ingressi delle grotte. Un ulteriore campanello d’allarme a richiamare l’attenzione di Comune e operatori sulla necessità di intervenire quanto prima sulla falesia per arginare gli smottamenti e i pericoli. Il fango scivolato lungo la falesia ieri mattina ha di fatto finito con l’ostruire completamente lo stradello che conduce all’area della seggiola del Papa, sferzata anche dalla violenta mareggiata.