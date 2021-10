Sabato notte ad alta gradazione alcolica, ubriachi alla guida: tre denunce e patenti ritirate

ANCONA – Ubriachi alla guida, tre patenti ritirate da parte dei carabinieri e altrettante denunce tra Ancona, Falconara e Senigallia. Il primo controllo ha riguardato un 32enne sorpreso dai militari del Norm a guidare in stato d'ebbrezza la sua auto, in via XXIX Settembre: l'uomo aveva un tasso di 1,02 g/l. Per lui è scattata la denuncia con ritiro della patente, così come per un 49enne che a Falconara, in via Italia, si era messo alla guida dopo aver bevuto (tasso di 1,40 g/l). Denuncia e ritiro della patente anche per un ventenne senigalliese, controllato la scorsa notte dai carabinieri in centro a Senigallia: guidava la sua Lancia Delta ubriaco (tasso di 1,30 g/l).

