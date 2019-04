«Vi faccio risparmiare sulla luce», â€‹ma è il truffatore a caccia di anziani

di Federica Serfilippi

ANCONA -Non aprire agli sconosciuti. E diffidare del porta a porta. Perché la truffa è sempre dietro l’angolo. Il monito attraverso due consigli basilari ma efficaci arriva dal questore Cracovia e dall’Adiconsum, associazione di consumatori che ogni settimana, così come la polizia, raccoglie le segnalazioni di decine di cittadini incappati nella rete di millantatori e ladri che con delle scuse cercano di entrare in casa. Gli obiettivi sono due: strappare un contratto per le utenze ingannando l’interlocutore o, magari, allungare le mani su soldi e gioielli. Vittime, quasi sempre gli anziani che vivono soli. In questi giorni, a preoccupare è la presenza in città di un uomo intorno ai 30 anni che si finge commerciale dell’Enel.