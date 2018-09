Faccia a faccia con il ladro: â€‹la nonnina di 83 anni riesce a metterlo in fuga

di Federica Serfilippi

ANCONA - In un appartamento, dopo aver scardinato la serratura della porta, non hanno trovato nessuno ad aspettarli. Un’assenza che gli ha permesso di mettere a soqquadro l’intera abitazione per cercare soldi e oggetti preziosi. In quello attiguo, invece, il piano di conquistare un ingente bottino è saltato. Uno dei ladri si è infatti trovato faccia a faccia con l’anziana proprietaria di casa, incurante che la donna potesse essere presente.È bastato uno sguardo della vittima, un urlo e il topo d’appartamento è dovuto fuggire a gambe levate. Non prima di aver raccattato la prima cosa che gli è capitata a tiro: un mazzo di chiavi. Sarebbe la sola cosa che il furfante è riuscito a prendere dall’appartamento abitato da una vecchina di 83 anni e residente in via Frediani, a pochi passi dal Palazzo del Popolo.