Faccia a faccia con il ladro lei sotto choc, il bandito fugge inseguimento nelle campagne

ANCONA - Stava per mettersi a cena quando ha scorto una sagoma nel buio che la stava fissando alla finestra. Una paura tremenda. D’istinto si è messa a urlare, ma non ha fatto in tempo ad afferrare la cornetta per chiedere aiuto che quell’individuo era già scappato. La polizia ha dato la caccia al fuggitivo per i campi. Tutto inutile. La zona è scarsamente illuminata e le torce degli agenti mettevano a fuoco soltanto alberi e sterpaglie. Del ladro, nessuna traccia. Non c’è pace al Castellano. Non c’è fine all’assedio della gang dell’est Europa che continua a collezionare colpi su colpi. Undici nell’arco di una decina di giorni, in buona parte riusciti. Ciò che più spaventa è che i malviventi, molto probabilmente rom, non si fermano di fronte a niente. Hanno visitato perfino le abitazioni di un carabiniere e di un funzionario di polizia. Irriverenti, imprendibili, molto agili e rapidissimi. L’ultimo blitz, per fortuna solo abbozzato, è avvenuto sabato sera in via del Castellano 20.