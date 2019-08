Fa statuette di legno in garage e si ferisce con il frullino E' già la seconda volta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Costa cara la passione per il bricolage a un 83enne residente ad Ancona. Si è infatti ferito con un frullino, per la seconda volta in pochi mesi. E' successo in un garage alle Brecce Bianche. L'uomo stava utilizzando il frullino che con cui realizza statuette di legno quando l'attrezzo gli è sfuggito di mano ferendolo alla coscia e a una mano. E' stato trasportato all'ospedale dalla Croce Gialla di Ancona con un codice di media gravità. Già qualche mese fa la stessa Croce Gialla era intervenuto per trasportarlo in ospedale in condizioni del tutto analoghe: in quella occasione, l'anziano si era squarciato l'addome.