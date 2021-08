Exploit di Gimbo Tamberi in piscina. Salta Chiara come in gara. E poi il post: «La foto dell’anno»

ANCONA - «One shot, one opportunity..». Attacca così il post su Facebook Gian Marco Tamberi e annuncia ironicamente come “la foto dell’anno” il fermo immagine del video che pubblica. Scorrono le immagini di una piscina, un fotografo disteso pronto a scattare, la fidanzata Chiara con un vestitino rosso seduta sul bordo.

E Gimbo, pantaloni e camicia bianchi, prende la rincorsa come in una gara vera, di slancio salta Chiara come fosse l’asticella e dopo la parabola al solito perfetta plana di schiena sull’acqua. Uno splash al posto dell’oro. Dopo la medaglia vinta alle Olimpiadi di Tokyo e il trionfo d’immagine a livello planetario, Gian Marco Tamberi è rientrato ad Ancona, tra la sua gente, e si sta godendo un periodo di meritatissimo riposo. A cena con gli amici e poi un tuffo nelle località turistiche di casa nostra, in particolare nella riviera del Conero. Flash delle vacanze di Gimbo arrivano sui social, è lo stesso campione olimpico a postare su Facebook o far girare su Instagram video e foto dei suoi momenti spensierati. Come il filmato che ha girato davanti alla panchina dei desideri sul corso di Numana. «All a vigilia di Tokyo mi sono seduto qui - ha confidato ai suoi followers Gimbo -, indovinate cosa posso aver chiesto?», alludendo ovviamente alla medaglia d’oro. Poi lo spot: «Venite a Numana a realizzare i vostri sogni».

