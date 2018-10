All'ex Verrocchio un albergo fai da te: letto e armadio tra i piloni

di Claudio Comirato

ANCONA Non c’è pace per l’ex fornace Verrocchio. L’incompiuta della stazione è delimitata da reti metalliche dopo la sospensione dei lavori per realizzare il nuovo capolinea degli autobus.In mezzo a quello che resta del cantiere dopo l’accampamento abusivo scoperto nei giorni scorsi è stato individuato un nuovo punto di ritrovo con tanto di cartoni, coperte e materassi. Il nuovo accampamento si trova proprio sotto le scale che conducono al primo piano della struttura mai realizzata in mezzo a piloni in cemento armato e ferri di contenimento a pochi metri dalla sovrastante collina. Un luogo forse scelto per evitare sguardi indiscreti