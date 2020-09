L'ex procuratore Luzi, grande accusatore di Longarini: «Quell’interrogatorio di 18 ore, lui colpevole però meno di altri»

ANCONA - È il magistrato che l’ha fatto arrestare, in una delle inchieste-simbolo della Tangentopoli marchigiana, ma il dottor Vincenzo Luzi, se proprio dovesse fare una graduatoria dei colpevoli dello scandalo del Piano di ricostruzione di Ancona, non metterebbe in prima fila Edoardo Longarini, il costruttore morto l’altro ieri a Roma all’età di 89 anni. E non solo oggi, per effetto della clemenza e pietà umana che si devono alle persone scomparse, ma anche 27 anni fa, quando si trattò di rassegnare in tribunale le conclusioni del processo di primo grado, e con la toga di pubblico ministero sulle spalle Luzi chiese pene più pesanti di almeno 2-3 anni per i funzionari dello Stato che si lasciarono corrompere, rispetto all’imprenditore che lì pagò per avere carta bianca nella contabilità dei cantieri e gonfiare i prezzi.



«Sin dall’inizio l’impostazione del nostro ufficio fu chiara nel ritenere più gravi le condotte dei pubblici ufficiali che avevano accettato le elargizioni venendo meno alla fedeltà nei confronti dello Stato - ricorda oggi l’ex procuratore capo di Ancona Vincenzo Luzi, ora in pensione -. Comportamenti più esecrabili di quelli, pur gravi e ingiustificati, di un costruttore che paga per vedersi spianata la strada. Longarini è stato l’esponente di una certa epoca in cui nel nostro Paese se pagavi ti si aprivano tutte le porte»

Fu proprio Edoardo Longarini, con le sue dichiarazioni rese al pm Luzi quando aveva già lasciato il carcere di Montacuto e il processo era iniziato, a consentire alla Procura di coinvolgere un manipolo di alti funzionari dei Lavori pubblici asserviti agli interessi del patron dell’Adriatica Costruzioni, all’epoca monopolista degli appalti per le infrastrutture di Ancona. Nel sistema di tangenti che ruotavano attorno ai cantieri anconetani erano coinvolti boiardi di Stato con responsabilità di primo piano nel controllo delle opere affidate a Longarini come concessionario unico dei piani di ricostruzione di Ancona, Macerata e Ariano Irpino, saltando la trafila delle gare d’appalto: un avvocato generale dello Stato, un direttore generale dell’edilizia pubblica del ministero dei Lavori pubblici, braccio destro dell’allora ministro Franco Nicolazzi, funzionari del ministero dei Lavori pubblici, il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, l’allora ingegnere capo del provveditorato alle Opere pubbliche per le Marche, a cui spettava di stimare il coefficiente per l’aggiornamento dei prezzi, gonfiato fino a quota 3,305, mentre quello corretto secondo le perizie dei processi penali era di 2,70. Tradotto in soldi, una differenza di 33 miliardi di lire.

«Inizialmente contestavamo a Longarini i reati di falso e truffa ai danni dello Stato - ricorda l’ex procuratore capo di Ancona, che firmò la richiesta d’arresto eseguita poi la notte dell’8 ottobre ‘92 - ipotizzando che avesse gonfiato i costi effettivi delle opere. Fu Longarini a raccontarci delle somme elargite ai funzionari pubblici, sostenendo che era stato costretto a pagare per veder riconoscere i diritti delle sue aziende, dicendosi dunque vittima di concussione. Mentre noi, con una contestazione suppletiva fatta a processo avviato, aggiungemmo proprio a seguito di quelle ammissioni il reato di corruzione».

L’interrogatorio-fiume di Longarini si tenne il 15 novembre ‘93 alla Pretura di Senigallia. «Una maratona di 18 ore - ricorda il dottor Luzi -, durante la quale non mancarono momenti rilassati e siparietti spiritosi. A un certo punto, facendo la somma delle dazioni che Longarini aveva ammesso, arrivammo a quasi un miliardo di lire e gli dissi che in fondo aveva fatto un ottimo affare. Secondo le nostre ricostruzioni infatti, possibili grazie all’ottimo lavoro dei consulenti Michele Pierri e Mario De Grassi, l’Adriatica Costruzioni aveva ottenuto indebiti vantaggi per circa 180 miliardi di lire. Longarini non se la prese, durante una pausa voleva anche invitarmi a pranzo in un ristorante di pesce. Invece tirammo avanti facendo notte fonda, si faticava a tenere gli occhi aperti».

Tra gli accusatori e l’indagato, non è mai mancato il rispetto. «Non ricordo da parte di Longarini una parola fuori posto o un atteggiamento sprezzante - dà atto il magistrato in pensione -. Ha sempre mantenuto, anche in carcere, rispetto per le funzioni del nostro ufficio giudiziario. Noi fummo costretti a chiedere le misure cautelari perché eravamo a momento delicatissimo dell’inchiesta, c’era il rischio di inquinamento delle prove, in quel procedimento abbiamo sentito circa 90 testimoni».

