ANCONA- Punto e a capo. Sul nuovo corso del Palazzo del Mutilato, la Regione inverte la rotta. Addio al progetto - avviato dalla giunta Ceriscioli nel 2019 - di spostare in quell’immobile gli uffici dell’Asur (attualmente in via Oberdan), con tanto di permuta con le palazzine ex Crass da far rientrare nella galassia delle proprietà di Palazzo Raffaello per ospitare gli uffici di Assam ed Arpam. Ora l’ipotesi diventa quella di trasformare l’edificio - completamente da ristrutturare - nella sede unica delle istituzioni culturali marchigiane. A comunicarlo è stato ieri l’assessore regionale al Patrimonio immobiliare Goffredo Brandoni, rispondendo in aula ad un’interrogazione del consigliere dem Fabrizio Cesetti.

I precedenti

Un cambio in corsa che, di fatto, azzera l’iter precedente e fa ripartire tutto da capo. Gioiello di architettura fascista in pieno centro, fino al 2007 il Palazzo del Mutilato ha ospitato il Consiglio regionale, salvo poi essere condannato ad uno stato di abbandono per un decennio, complici tre aste andate puntualmente deserte. Per farlo rinascere a nuova vita, l’allora assessore al Patrimonio Cesetti aveva individuato la soluzione che prevedeva lo scambio a costo zero con l’Asur. Ma nel frattempo qualcosa nell’iter si è inceppato: «Non si è pervenuti alla stipula dell’atto notarile necessario per la permuta tra Palazzo del Mutilato ed ex Crass», ha spiegato Brandoni, elencando le ragioni che hanno impedito il perfezionamento della procedura. In primis, il mancato rilascio della necessaria autorizzazione da parte della Soprintendenza - sia il Mutilato che l’ex Crass sono infatti immobili vincolati - all’alienazione. «L’Asur avrebbe dovuto attivarsi per l’ottenimento dell’autorizzazione - ha proseguito l’assessore regionale - ma all’inizio del 2022 non aveva ancora trasmesso tale atto». In questo limbo si inserisce l’ex assessora alla Cultura Giorgia Latini - oggi deputata - che lo scorso 13 aprile ha presentato in giunta una proposta alternativa per l’ex Mutilato: farlo diventare la casa delle istituzioni culturali attualmente presenti nella sede del Consiglio regionale in piazza Cavour, ovvero Form, Amat, Consorzio Marche Spettacolo e Fondazione Marche Cultura.

La replica

«Si ritiene pertanto necessario verificare la fattibilità di utilizzo di tale immobile regionale dando mandato agli uffici di effettuare le valutazioni preliminari anche in termini di impiego di risorse finanziarie ed un cronoprogramma per il ripristino di questo prezioso bene immobile», ha chiosato Brandoni. Immobile la cui messa in sicurezza costerà alla Regione 4 milioni di euro. Critica la replica di Cesetti, che ha ricordato come il precedente assessore al Patrimonio immobiliare, Guido Castelli, avesse sostenuto non ci fossero «motivi per cambiare rotta». E ha aggiunto: «Ora ci dite che si è cambiata impostazione. Ci sta, ma dovete farlo il prima possibile, perché quel palazzo non può restare a lungo in quelle condizioni perché, da una parte, rappresenta un pericolo; dall’altra un’indecenza per la città di Ancona». Intanto, la Casa del Mutilato resta in paziente attesa dei tempi biblici della politica.