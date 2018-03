Ex giocatore dei Dolphins placca il ladro Preso anche il complice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Quando ho visto due ladri a bordo dell’auto di mia madre, non ci ho pensato mezzo secondo e sono uscito dal bar dove stavo facendo colazione per fermarli. Uno è riuscito a scappare, l’altro l’ho placcato, bloccandolo a terra fino all’arrivo della polizia».Non ha avuto paura neanche per un secondo Filippo Lombardi, 22enne ex giocatore di football americano nei Dolphins e bagnino a Portonovo nello stabilimento La Baia di Paolo Bonetti, che ieri mattina non ha esitato a saltare addosso a uno dei due ladruncoli che si erano introdotti nella Ford Fiesta della madre, parcheggiata in via dell’Industria, a pochi passi dal bar AntOne, di proprietà della stessa donna. Se un bandito è stato subito consegnato alla polizia grazie al placcaggio del 22enne, il compare è stato rintracciato dopo una fuga durata una decina di minuti e terminata al Piano. Tutti e due, un chiaravallese di 44 anni e un anconetano di 56 già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato in concorso. Per oggi è attesa la direttissima in tribunale. Per loro è scattata anche una denuncia per ricettazione. Nelle loro abitazioni, infatti, gli agenti delle Volanti hanno trovato un tesoretto frutto di precedenti raid nelle vetture in sosta. Tra gli oggetti rinvenuti ci sono occhiali da sole, penne, guanti, prodotti automobilistici, bigiotteria, smartphone, profumi e cd musicali. Il furto ai danni della Fiesta si è verificato attorno alle 9. Poco prima, la coppia di banditi aveva preso di mira un’Opel Agila, sempre parcheggiata in via dell’Industria.