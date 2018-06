Ex dipendente minaccia la moglie di un pasticciere e distrugge gli arredi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Se non mi dai i soldi ti uccido», e mentre pronunciava queste parole avrebbe fatto il segno del taglio della gola. Alle minacce dette la mattina del 10 novembre 2014 avevano anche fatto seguito i fatti: con una mazza erano andati distrutti gli arredi esterni del laboratorio della pasticceria la Gola d’Oro, tra cui i muretti delle aiuole e una lanterna. Per quei fatti a pagare è stato un ex dipendente di Fabio Amanini, da tutti conosciuto teneramente come “lo zozzo” e scomparso il 3 dicembre 2014.L’uomo, un albanese di 55 anni, è stato condannato ieri mattina dal giudice Pietro Renna a scontare un mese di reclusione, pena sospesa a patto che lo straniero paghi tre mila euro di risarcimento alla vedova di Amanini, Maria Teresa Brescia, parte civile tramite l’avvocato Pierfrancesco de Cadilhac. Il 55enne, denunciato dalla donna, era accusato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. All’origine del raid ci sarebbero stati rancori maturati nei confronti della Brescia, all’epoca alle prese con la malattia del marito. La mattina del 10 novembre, l’uomo aveva perso la testa e con una mazza si era scatenato contro gli arredi esterni, distruggendo il muretto di un’aiuola, una panchina e una lanterna. «Sono opere abusive, mi hanno detto i vigili urbani di abbatterle» aveva detto l’uomo. Non prima di aver minacciato di morte la Brescia.