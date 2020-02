Prova ad evitare un gatto e si cappotta con l'auto: uomo di 41 anni in gravi condizioni

ANCONA - Una dinamica ancora da ricostruire e motivi da mettere a fuoco anche se sembra che l'incidente si sia verificato per evitare un gatto. Un uomo di 41 anni questa mattina si è capottato - facendo tutto da solo - con la sua auto a Posatora poco lontano dalla rotatoria all'altezza degli impianti del Cus Ancona. Incidente acrobatico con l'auto che ha divelto una parte di parapetto in ferro, per fortuna in quel momento non stava passando nessuno. Sul posto la Croce Gialla, l'automedica, i vigili del fuoco e anche la polizia municipale con l'uomo che è stato portato all'ospedale di Torrette in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: 13:08

