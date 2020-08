Ferragosto con il turbo: musica, arte, feste al mare, cinema sotto le stelle e dj set. Ecco dove. Pinacoteca Podesti aperta la sera

La musica

In riva al mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA Le immancabili feste in spiaggia, concerti in cornici spettacolari, cinema sotto le stelle, dj set e un tuffo nella cultura con la pinacoteca Podesti aperta in orario serale. È prevista una centrifuga di eventi per il giorno di Ferragosto, che lo si voglia passare al mare oppure tra la musica swing e i capolavori dell’arte. Iniziative per tutti i gusti con sole due parole d’ordine: divertimento e, in primis, prevenzione per godere della festa più attesa dell’estate in totale sicurezza, rispettando le regole anti Covid.Tra gli appuntamenti clou, l’ultimo concerto della diciassettesima edizione di Ancona Jazz Summer Festival. Alla Terrazza di Moroder risuonerà la musica di Gianni Cazzola Italian Standard Trio (con Simone Daclon e Alex Orciari), Sophia Tomelleri e Cesare Mecca. L’evento è sold out, coronamento del successo di una kermesse che si è divisa tra gli spazi della Mole e l’agriturismo di Montacuto, dove il jazz si è unito all’enogastronomia d’eccezione. A Portonovo, il Seebay, a partire dalle 17, organizza l’aperipool, con dj set in piscina. Al Fortino Napoleonico, a cena, il galà di Ferragosto, festeggiato sulla terrazza dell’hotel-ristorante, rigorosamente vista mare. Al bar La Rotonda del porto antico musica, divertimento e cocktail. Alla consolle, a partire dalle 19, dj Marzio. Dischi a rotazione anche a La Scotta di Marina Dorica dalle 19,30 con dj Sin. Nel bacino dello scalo rimarranno operativi anche Banchina Quattro e il Lazzabaretto.Non mancano anche le feste in spiaggia: al Playa Solero di Palombina divertimento assicurato dalle 15 fino a tarda notte. Si va dal beach party all’after dinner con la musica selezionata da Gianluca Gdj Binci BigBoy & Bastià. Allo chalet la Playa festa hawaiana nel pomeriggio con sangria e anguria ubriaca per tutti i clienti. Al Libero Bar della spiaggia di Collemarino festa con la dance degli anni Novanta. Ma nella serata di Ferragosto trova posto anche la cultura. Dalle 21 prende corpo l’evento “L’arte del sabato sera”: visita guidata ai capolavori di Tiziano, Lotto, Guercino e Crivelli, contenuti all’interno della Pinacoteca Podesti (ingresso vicolo Foschi). La prenotazione è obbligatoria e si accede al museo solamente con la mascherina. Rimangono gli appuntamenti con il cinema all’aperto. Questa sera, per la rassegna Cinetour d’estate promossa dall’amministrazione comunale, la proiezione si terrà alla pineta del Passetto. Domani stessa location. Nel giorno di Ferragosto verrà proiettato gratuitamente il film Il Colpevole. Al canalone della Mole Vanvitelliana va in scena l’omaggio a Federico Fellini (nel centenario della nascita) con la proiezione di uno di una delle sue pellicole più celebri: La Strada, premio Oscar come miglior film straniero nel 1957. All’Arena Cinema Italia in programma c’è Volevo Nascondermi, di Giorgio Diritti e con Elio Germano (Orso d’argento al Festival di Berlino per questa interpretazione) nelle vesti del pittore Antonio Ligabue.© RIPRODUZIONE RISERVATA