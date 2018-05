Evade dai domiciliari per bere una birra per un uomo di 49 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Evade dai domiciliari per andare a prendere una birra con gli amici al bar sotto casa. La polizia ha arrestato mercoledì pomeriggio al Piano un pregiudicato anconetano di 49 anni (G.F.), noto anche come tossicodipendente. Gli agenti delle Volanti l’hanno riconosciuto perché qualche sera prima l’avevano controllato nella sua abitazione, dove sta scontando una pena agli arresti domiciliari. Attorno alle 16 sedeva sulle panchine di piazza Ugo Bassi sorseggiando birra in compagnia. E’ finito di nuovo in manette e ora dovrà rispondere anche del reato di evasione. Tra i suoi amici c’era un 32enne anconetano che, alla vista della polizia, ha gettato tra le siepi un involucro con dentro un grammo di hashish, rinvenuto dal cane antidroga Walle: l’uomo è stato segnalato alla Prefettura.