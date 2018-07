Esplosioni e fumo nero: misterioso rogo distrugge due auto, gente in strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Quei boati in piena notte non erano petardi, come qualcuno ha pensato. Erano pneumatici che esplodevano, liquefatti da un rogo che ha devastato due auto ed è arrivato a lambire le case. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco l’ha contenuto e ha limitato i danni. Che però sono ingenti. Due veicoli sono andati distrutti, una Fiat Punto grigia e una Dacia Duster nera. E’ stata una notte insonne per molti nel rione Adriatico, svegliati dai boati e preoccupati per la nube di fumo. I vigili del fuoco che hanno lavorato fino alle 4 del mattino per spegnere completamente ogni focolaio e mettere in sicurezza via Marotta. Il rogo sarebbe partito da un corto circuito di una delle due auto.