Esplosione nella notte torna in azione la banda del bancomat

ANCONA - Banda del bancomat in azione questa notte in via Achille Grandi alla Baraccola di Ancona. Un'esplosione ha fatto saltare l'atm di un istituto bancario e i banditi sono riusciti ad impadronirsi di una somma di denaro ancora da quantificare. I carabinieri hanno tentato di inseguirli ma i banditi sono riusciti a fuggire.