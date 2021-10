L’esercito green pulisce la città: via i rifiuti da parchi e sentieri. Il bel gesto di 400 cittadini

ANCONA - In 400 a dare un mano all’ambiente. E per dare il proprio contributo a una città più pulita. Il primo Cleaning Day, organizzato dall’assessore all’Ambiente Miche Polenta, ha visto la partecipaizone di numerose associazioni e tanti cittadini pronti a spazzare via i rifiuti che le cattivi abitudini lasciano nei parchi e nei sentieri più belli della città.



Da Portonovo al Cardeto, dalla Cittadella a Posatora tantissimi giovani e famiglie hanno ripulito le aree dai rifiuti. Ai quasi 400 iscritti di venerdì (giorno di chiusura delle iscrizioni) si sono uniti ieri mattina tanti cittadini volenterosi di mettersi al servizio «per rendere la città più pulita e decorosa» ha sottolineato l’assesore Polenta che, indossata la maglietta d’ordinanza della manifestazione consegnata ai partecipanti, ha seguito la mobilitazione green dalle 9 fino alla conclusione, spostandosi in alcune delle numerose aree individuate per l’operazione di pulizia.

«Ringrazio tutti, a partire dalle associazioni che sono state parte integrante del progetto, per l’impegno e la sensibilità dimostrata. Sorprendente è stata la partecipazione, anche da parte di coloro che generalmente non si occupano di questi temi, dell’attenzione allo smaltimento corretto, della cura del verde - ha afferato Poenta al termine dell’iniziativa - Sicuramente la bella giornata ha facilitato le adesioni, complice il desiderio di trascorrere una giornata all’aria aperta ma anche il senso di appartenenza e il comune desiderio di rendere Ancona più pulita e perciò più bella e vivibile. In particolare dai giovani, che hanno aderito in buon numero, è arrivata questo desiderio di collaborare ed essere parte attiva nella manutenzione e cura della città. Non è stata una manifestazione fine a se stessa, ne seguiranno altre, come ad esempio la pulizia della Provinciale del Conero che nell’occasione verrà chiusa al traffico. Ci incontreremo a stretto giro con le associazioni, faremo un bilancio valutando indicazioni e suggerimenti. Grazie anche all’assessorato alle Politiche educative che ha sensibilizzato il mondo della scuola».

La giornata di mobilitazione green, nata da un’idea di Fabrizio Reina, è stata pensata per sensibilizzare la collettività sulla necessità di tenere pulite le aree verdi della città, come parchi, stradelli e sentieri cittadini, compresi quelli ricadenti all’interno dell’area protetta del Conero.



La giornata del Conero Cleaning Day, è stata abbinata alla campagna informativa “Portami via con te” per contrastare l’abbandono dei rifiuti e per ridurre l’uso di oggetti di plastica monouso. Questo secondo progetto nel frattempo ha iniziato il suo percorso attraverso azioni di comunicazione sul territorio, con la realizzazione di pannelli informativi contenenti messaggi chiari e immediati, posizionati sulle circa 30 aree oggetto del Conero Cleaning Day.

