L’esercito dei baby pusher Spinelli nello zainetto A 12 anni già vendono droga

ANCONA - Fra un tema d’italiano e un’equazione ci scappa sempre più spesso uno spinello. E se una volta la sigaretta in bagno, all’ora della ricreazione, era il massimo della trasgressione, adesso c’è chi nello zaino porta direttamente il “fumo”. Lo sballo dopo l’interrogazione o il compito in classe è un’abitudine dilagante tra gli adolescenti. Baby spacciatori s’aggirano nelle scuole a 12-13 anni, senza che insegnanti, presidi e genitori riescano a scoprirli. Non hanno ancora finito le medie o hanno appena cominciato le superiori, ma già sanno tutto di hashish e marijuana. Sono i giovani d’oggi, sempre più disorientati e fragili, sempre più assuefatti da sostanze che esaltano l’ego del bullo, rafforzano il consenso del branco, ma bruciano il cervello.I numeri mettono paura. Negli ultimi anni c’è stata un’escalation di ragazzini, talvolta poco più che bambini, già in cura presso il Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (Stdp) di Ancona: nel 2017 erano quasi un centinaio i minorenni assistiti, di cui 82 già alle prese con problemi di tossicodipendenza, nella maggior parte dei casi (77) cannabinoidi, senza trascurare cocaina, eroina ed ecstasy. Poi ci sono i dipendenti da gioco d’azzardo patologico, internet e social network, ma questa è tutta un’altra storia (non meno preoccupante).L’aspetto veramente allarmante, come evidenzia Carlo Ciccioli, direttore del Dipartimento Dipendenze dell’Area Vasta 2, è che «al tribunale dei minori di Ancona sono stati segnalati spacciatori di 12-13 anni e questo dimostra che l’età della del primo approccio alla droga, oltre che all’alcol, si sta sensibilmente abbassando». Conferma e sottoscrive il dottor Adriano Baldoni, responsabile dell’Unità operativa per i dipendenti minorili, creata ad hoc per assistere adolescenti in difficoltà. «E’ sempre più frequente che a 12 anni si cominci a ricorrere allo spinello e allo spaccio - spiega -. Spesso si sottovalutano i danni irrimediabili che queste sostanze, insieme all’alcol, causano al cervello in una fase delicatissima della crescita: si interrompe un processo di maturazione e sviluppo della persona, che senza una specifica assistenza rischia di non recuperare più funzioni psicologiche e relazionali. Siamo di fronte a un fenomeno nuovo, che richiede strumenti e preparazione adeguati: ma l’aspetto più allarmante è che i pazienti giovani tendono a minimizzare l’effetto della marijuana, anzi spesso ne esaltano le capacità curative, pensando non solo che non siano dannose, ma addirittura che facciano bene al corpo. Le conseguenze sono drammatiche: perdita degli anni scolastici, episodi di violenza, incapacità di sottostare alle regole dei genitori e della società. Se fino a poco tempo fa prendevamo in carico 3-4 minorenni all’anno, oggi siamo su una media di 40-50. Ed è solo la punta dell’iceberg».Alla Prefettura di Ancona, che proprio nei giorni scorsi ha annunciato il rafforzamento delle attività di controllo anti-spaccio nelle scuole in collaborazione con tutte le forze dell’ordine, soltanto nel 2017 sono stati segnalati 106 casi di minorenni tra i 15 e i 17 anni trovati in possesso di droga. Sempre l’anno scorso, i professionisti del Stdp si sono occupati di 1837 pazienti (di cui 1212 per stupefacenti) e più del 5% non avevano raggiunto la maggiore età: fra questi, 3 quattordicenni, 7 quindicenni e 21 sedicenni. Novanta baby dipendenti su 97 sono maschi, ma la componente femminile è in crescita. E attenzione: nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di ragazzini italiani (84), solo una piccola percentuale è straniera (3 europei e 10 extracomunitari).