Escursionisti alla Selva si imbattono in un branco di cinghiali

ANCONA - Erano andati a fare due passi alla Selva di Gallignano quando si sono imbattuti in una famiglia di cinghiali. Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri proprio alla Selva di Gallignano, anche se la parte più interna dell’area verde al momento risulta essere interdetta al pubblico per una serie di lavori. L’avvistamento è avvenuto lungo la strada che costeggia il cosidetto Fosso della Selva”, con i cinghiali, 5 adulti e alcuni cuccioli, che si trovavano ad una cinquantina di metri dalle persone che hanno preferito tornare indietro anche se gli animali si sono poi addentrati all’interno della vegetazione. Non è la prima volta che in zona si registra la presenza dei cinghiali.

