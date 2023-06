Escono con il sup a Portonovo, due bagnanti ritrovati (illesi) a Sirolo dopo due ore di terrore. Le foto del soccorso

ANCONA - Ore di apprensione questa mattina a Portonovo per due bagnanti dispersi e poi ritrovati a Sirolo. Erano usciti con un sup, remando in direzione dello scoglio della Vela, ma poi sono spariti e non hanno fatto più rientro, mentre il mare si faceva sempre più mosso a causa del vento forte.

A trecento metri dalla spiaggia

Dalla spiaggia li hanno visti in difficoltà a circa 300 metri dalla riva: subito è scattato l’allarme e si sono attivate le ricerche da parte della Capitaneria di porto. Una motovedetta della Guardia costiera ha perlustrato tutta la riviera del Conero e dopo un paio d’ore finalmente i due bagnanti in difficoltà sono stato rintracciati: avevano trovato riparo nella spiaggia dei Forni, a Sirolo. I due sono stati fatti salire sulla motovedetta per essere poi riaccompagnati alla base, a Portonovo. Non erano feriti.