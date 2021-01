ANCONA - Era stato all'ufficio postale e mentre percorreva via Benedetto Croce ha avvertito un malore ed è caduto a terra. Momenti di apprensione per un anziano, immediato l'intervento della Croce Gialla che ho trasportato all'ospedale di Torrette per una sospetta lesione all'anca con un codice di media gravità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA