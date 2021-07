Esce da un passo, si immette sull Flaminia e centra in pieno uno scooter: centauro in ospedale

ANCONA - Incidente da brividi e traffico in tilt questa mattina sulla Flaminia. Per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale, attorno alle 11 uno scooter T-Max condotto da un 48enne si è schiantato contro una Nissan Micra guidata da un 78enne che, uscito da un passo, si era appena immesso sulla Flaminia in direzione Falconara, proprio davanti al Disco Bar. Ad avere la peggio il centauro, portato all’ospedale dal 118: per fortuna non è in pericolo di vita, nonostante l’impatto molto violento. Illeso l’automobilista.

