Ancona, dà in escandescenze alla vista dei poliziotti: gli trovano la droga in casa. Denunciato

ANCONA- Nel pomeriggio di ieri, sabato 26 novembre, la Polizia è intervenuta in zona Passo Varano ad Ancona in seguito alle urla moleste che provenivano da un appartamento.

L'autore già noto alle forze dell'ordine

Una volta arrivati sul posto, il portone dell'appartamento è stato aperto da una ragazza che ha riferito agli agenti che le urla erano opera del suo convivente. Questi, alla vista degli uomini in divisa, ha iniziato a dare letteralmente in escandescenze minacciandoli e scendendo in strada con tanto di colpi rifilati alle auto in sosta. Solo dopo aver riportato la situazione alla normalità e aver identificato l'uomo, già noto per vari reati, è stata eseguita la perquisizione domiciliare. Perquisizione dettata anche dal forte odore di marijuana proveniente dalla casa. All'interno sono state trovate una bustina in plastica trasparente contenente sostanza stupefacente del peso di 0.74 grammi, una sigaretta artigianale parzialmente combusta, e due pezzi di hashish del peso di 0.21 grammi. Per il giovane è scattata una denuncia per i reati di violenza e minaccia a pubblico e ufficiale insieme ad una sanzione pecuniaria per detenzione di sostanza stupefacente.