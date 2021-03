Gli esasperati di via Lotto: «Ci affacciamo ancora sul degrado, siamo stanchi»

ANCONA - Via Lotto in abbandono, i residenti alzano la voce, stanchi di doversi affacciare sul degrado ogni volta che aprono la finestra. Uno sguardo quotidiano su un panorama da brividi con cui convivono da anni. Edifici fatiscenti, spettrali, vere bombe ecologiche in un angolo del Piano che assomiglia a una piccola ghost city.



«Ci sentiamo abbandonati», dice un residente a nome dei cittadini che vivono in via Lotto, dal civico 47 al 59. «Da tempo segnaliamo il completo degrado e abbandono che siamo costretti a vedere affacciandoci dalle nostre abitazioni. Sto parlando dell’area demaniale dove un tempo si trovava la fabbrica Arredamenti Ancona, che oggi è un edificio fatiscente e pericolante. Oltre a degradare l’area circostante, comporta anche una notevole svalutazione degli immobili posti di fronte». Ed è questa una delle preoccupazioni maggiori: la perdita di valore delle abitazioni al Piano.



«Per noi residenti - prosegue - vedere che il Comune effettua grandi lavori per il recupero di quartieri come quello degli Archi, provoca in noi un senso di abbandono. Perché qui, a parte qualche sporadico intervento di pulizia, e solo dopo varie sollecitazioni, nulla di più è stato fatto».





La speranza è che prima o poi il Comune s’impegni a trovare una soluzione e programmare una riqualificazione anche in via Lotto. «Con una piccola spesa - sostiene il residente - si potrebbe procedere alla demolizione dell’edificio, recuperando un’area che potrebbe essere riconsegnata al quartiere di Vallemiano e alla città». Non resta che aspettare. Il problema è che sono passati anni nei quali è stato fatto poco o nulla per restituire un minimo di dignità a via Lotto e dintorni.

