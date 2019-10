Ancona, esagera con l'alcol e perde i sensi dentro il treno fermo alla stazione

Ultimo aggiornamento: 11:22

ANCONA - Trambusto questa mattina intorno alle 8.15 alla stazione ferroviaria di Ancona dove un ragazzo di 31 anni privo di sensi è stato trovato dentro un treno che proprio ad Ancona aveva finito la sua corsa. Immediati i soccorsi per accertare le cause con la Polfer in azione e con l'automedica e la Croce Gialla che hanno rianimato il trentunenne che aveva esagerato con l'alcol. Una volta ritrovate un po' di forze il giovane è stato accompagnato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.