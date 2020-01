Esagera con i drink di Capodanno e crolla a terra: spalla lussata e serata che finisce in ospedale

ANCONA - Aveva evidentemente esagerato con i drink per l'arrivo del nuovo annoe pochi minuti dopo le 1,30 è crollato a terra. Cittadino bengalese si è sentito male in piazza del Papa, qualche urla, l'impossibilità di alzarsi da erra e la richiesta di soggiorno con la Croce Gialla che lo ha portato all'ospedale di Torrette per una forte lussazione alla spalla. © RIPRODUZIONE RISERVATA