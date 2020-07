Esagera con gli alcolici, ragazzo di 19 anni portato in codice rosso al pronto soccorso

ANCONA - A sirene spiegate verso il pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Allarme per un ragazzo di 19 anni che aveva esagerato con gli alcolici in via Giordano Bruno angolo con piazza Ugo Bassi: immediato l'intervento della Croce Gialla che lo ha portato in ospedale in codice rosso.

