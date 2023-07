Esagera con gli alcolici, soccorso pieno di insidie per un uomo di 72 anni

ANCONA - Aveva esagerato con gli alcolici e perso la lucidità: necesssario per un umo di 72 anni l'intervento della Croce Gialla che l'ha soccorso in corso Mazzini con tanti disagi, tra questi anche quello di una dentiera caduta ma poi recuperata prima del trasporto al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.