Esagera con l'alcol, cittadino ucraino trovato disteso su un marciapiede

ANCONA - Abusi etilici e doppio intervento nel primo pomeriggio di oggi della Croce Gialla: il primo in via Macerata per soccorrere un cittadino ucraino di 39 anni disteso a terra su un marciapiede dopo aver esagerato con l'alcol: l'uomo è stato portato per tutti gli accertamenti del caso all'ospedale di Torrette. Il secondo intervento poco dopo in via Flaminia all'altezza della frana Barducci con un uomo che in preda ai fumi dell'alcol faceva fatica a camminare ma quando questi ha visto la Croce Gialla e anche la polizia municipale è scappato dirigendosi verso la collina che porta a Posatora.

Ultimo aggiornamento: 17:19

