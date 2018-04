Non scatta l'orario estivo con l'ora legale: restano chiusi dentro il cimitero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - «Si sono dimenticati di sincronizzare la chiusura dei cancelli con l’orario nuovo, il cimitero ha chiuso alle 17 invece che alle 18,30». Protesta così un utente del cimitero di Tavernelle. E per raccontare la disavventura vissuta nel giorno di Pasqua. Da programma, dal primo aprile - che quest’anno coincideva con il giorno di Pasqua - al 31 ottobre, il cimitero è aperto fino alle 18,30. Questo almeno secondo la programmazione e i cartelli. È accaduto però che, forse proprio per il mancato adeguamento dell’orario sulla chiusura automatica dei cancelli, che domenica la fine delle visite sia stata anticipata rispetto a quanto previsto. L’annuncio dell’altoparlante pochi minuti prima della chiusura ha gettato nel panico i visitatori che in tutta fretta si sono dovuti avvicinare all’uscita. «Alcuni sono anche rimasti dentro - racconta uno dei malcapitati». Quelli hanno dovuto chiamare sul cellulare il dipendente reperibile, e attendere il suo arrivo prima di rimettere i piedi fuori dal cimitero.