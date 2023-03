Ancona, l’eroina era nei barattoli di cioccolata: blitz al casello, due pusher in manette

ANCONA Fermati al casello autostradale di Loreto-Porto Recanati i pusher che nascondevano l’eroina nei barattoli di Nutella. In due, entrambi tunisini di 30 anni, sono finiti in manette e collocati ai domiciliari in attesa della convalida dell’arresto davanti al gip. L’operazione è stata condotta giovedì pomeriggio dai carabinieri del Norm di Ancona e ha permesso di porre sotto sequestro quasi un etto di eroina, divisa in tre ovuli, occultati in altrettanti barattoli di cioccolata.

LEGGI ANCHE: Macerata, droghe sintetiche acquistate online: ecco la nuova frontiera dello sballo

Il controllo

L’Opel Meriva su cui viaggiavano i due tunisini è stata fermata all’uscita del casello di Loreto. L’auto arrivava da sud. I carabinieri, molto probabilmente, l’aspettavano, sicuri di poter intercettare un carico di droga. L’intervento dei carabinieri è scattato dopo il pagamento del pedaggio autostradale. I militari del Norm sono riusciti a bloccare in sicurezza la macchina, a far scendere i due e a portarli in caserma per svolgere tutte le operazioni di polizia: perquisizioni personali e veicolari. La gestione è stata molto complessa e tutti gli accertamenti hanno richiesto del tempo, poichè inizialmente i due fermati sembravano essere “puliti”. Gli investigatori, però, hanno perquisito ogni angolo dell’auto, arrivando fino al bagagliaio, dove erano riposte delle buste della spesa.

Il nascondiglio

All’interno di una sportina, oltre a panini, yogurt, scatolette di tonno, cioccolatini, affettati, sono spuntati tre barattoli di Nutella e cioccolata all’interno dei quali erano occultati tre ovuli di eroina da 28 grammi ciascuno. I tunisini, entrambi 30enni e residenti ad Ancona, sono stati immediatamente arrestati e posti in regime di arresti domiciliari, come disposto dal pm Ruggiero Dicuonzo. Nelle prossime ore si svolgerà la convalida degli arresti davanti al gip, dove i due potranno dare la loro versione difensiva. L’accusa: detenzione ai fini di spaccio.