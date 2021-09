A 82 anni in trappola nella vasca da bagno. Soccorso dopo dieci ore. C’era una pentola sul fuoco, sos per il gas fuoriuscito

ANCONA Si è temuto il peggio nella tarda serata di sabato in zona Archi dove un 82enne non rispondeva al telefono. Ad allertare i soccorsi sono stati alcuni conoscenti che si sono messi in contatto con il 112, numero unico dell’emergenza territoriale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, l’automedica del 118 oltre a un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Una volta all’interno dell’appartamento, i soccorritori hanno trovato l’anziano nella vasca da bagno, molto provato per l’esperienza appena vissuta.



L’uomo ha raccontato infatti di essere entrato nella vasca alla mattina per fare il bagno ma di non aver poi trovato la forza per uscirne, nonostante i vari tentativi. L’anziano è rimasto in trappola per circa dieci ore. La presenza dei vigili del fuoco è stata determinante. Poco prima di entrare nella vasca l’anziano aveva messo a bollire una pentola con dell’acqua. Con il trascorrere dei minuti l’acqua è strabordata, spegnendo la fiammella. Ma il gas ha continuato a fuoriuscire. Fortuna le finestre della cucina aperte, particolare che ha evitato la saturazione del locale. A scongiurare la presenza del gas nell’aria sono stati gli stessi vigili del fuoco che hanno effettuato delle rilevazioni con speciali sonde.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA