Emergenza sullo stradello di Mezzavalle, persona soccorsa e portata a terra con un gommone dai vigili del fuoco

ANCONA - Giornata di emergenze sul Conero. Se al Passo del Lupo a soccorrere una escursionista che si è slogata la caviglia è stato il sindaco di Sirolo, a Mezzavalle sono intervenuti i vigili del fuoco. Alle 16.30 i pompieri sono scesi lungo il sentiero che dalla Provinciale scende alla baia per soccorrere una pesrona. La squadra dei vigili del fuoco giunta sul posto con un fuoristrada, insieme al personale del 118 ha stabilizzato la persona, messa su un barella toboga e portata in spiaggia dove è stata caricata dai colleghi del nucleo sommozzatori sul gommone, insieme ai sanitari della Croce Verde di Castelfidardo, per condurla a Portonovo: là ad attenderla l'ambulanza della Croce Rossa che ha provveduto al trasporto della soccorsa all'ospedale di Torrette.