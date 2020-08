Ultimo aggiornamento: 19:15

ANCONA - I vigili del fuoco sono intervenuti alle 15.30 circa lungo il sentiero di Mezzavalle per soccorrere un persona che si è sentita male. La squadra dei pompieri sul posto ha collaborato con il personale della Croce Verde di Castelfidardo per portare la persona con una barella fino alla spiaggia, dove il gommone l'ha trasportata a Portonovo per poi caricarla sull'ambulanza.