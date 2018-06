Elusi tutti controlli sanitari Guardia Costiera sequestra due tonnellate di cozze

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Alle prime ore di oggi nell’ambito portuale di Ancona, la Guardia Costiera ha proceduto al sequestro di circa 2 tonnellate di mitili Mytilus Galloprovincialis (comunemente chiamate “cozze”) prive di controlli sanitari e pronte per essere commercializzate.Il sequestro, frutto di una folta attività di controllo ed intelligence sul territorio ed in particolare nell’ambito portuale, ha portato al ritrovamento del prodotto ittico già insacchettato e stoccato su pancali, pronto per essere immesso in commercio, ma privo di qualsiasi etichettatura e bollo sanitario, con possibili conseguenze per il consumo umano.La mancanza di indicazioni relative alla provenienza nonché delle informazioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela del consumatore a garanzia della salute umana e della sicurezza alimentare, ha comportato l’immediata attivazione dei sanitari dell’Asur chei hanno dichiarato il prodotto ittico vivo e vitale, pertanto idoneo al rigetto in mare, successivamente avvenuto mediante la motovedetta CP 2098 della locale Guardia Costiera.Proseguiranno le indagini al fine di individuare gli autori dell’illecito, nonché per assicurare il rispetto delle norme in materia di rintracciabilità del prodotto ittico, nonché il corretto esercizio delle attività di pesca, garantendo, al contempo, la salvaguardia della salute pubblica e la tutela delle risorse biologiche.