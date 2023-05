Elly Schlein alle Muse di Ancona per sostenere la candidata sindaco Ida Simonella: «Questa è la coalizione migliore per governare»

ANCONA - «Questa è la coalizione migliore per governare la città di Ancona». La segretaria nazionale del Partito democratico Elly Schlein è arrivata al teatro delle Muse di Ancona per sostenere Ida Simonella, candidato sindaco per il centrosinistra al Comune di Ancona, ed è entrata subito nel cuore della questione. Si vota domenica 14 e lunedì 15 maggio: siamo dunque nella settimana più calda per i candidati alla poltrona del Municipio del capoluogo di regione. Tutto lo stato maggiore del Pd è presente in teatro per accogliere la leader nazionale. C'è ovviamente anche il sindaco dorico Valeria Mancinelli che poche ore fa su facebook ha pubblicato commossa il saluto ai concittadini che ha governato per 10 anni.

GUARDA L'ARRIVO DI ELLY SCHLEIN ALLE MUSE