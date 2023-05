Elly Schlein alle Muse di Ancona per sostenere la candidata sindaco Ida Simonella: «Questa è la coalizione migliore per governare»

ANCONA - E' arrivata al Teatro delle Muse intorno alle 18.15, con leggero ritardo rispetto al canovaccio, accompagnata dal candidato sindaco per il Comune di Ancona Ida Simonella e la segretaria regionale del Partito Democratico Marche Chantal Bomprezzi. Così è iniziato il pomeriggio anconetano della segretaria del PD Elly Schlein nel capoluogo per sostenere la candidatura della Simonella in vista delle elezioni di domenica e lunedì. In platea (gremita) presenti anche il sindaco uscente Valeria Mancinelli e il resto della Giunta (la Mancinelli è arrivata poco prima delle 18 in teatro insieme all'assessore allo sport Andrea Guidotti). Prima del comizio pubblico è stato osservato un minuto di silenzio per Tommaso Della Dora, giovane segretario del Partito Democratico di Fano morto nei giorni scorsi a 43 anni.

GUARDA L'ARRIVO DI ELLY SCHLEIN ALLE MUSE

Il futuro di questa città

«Siamo qui per contribuire al futuro di questa città.

Grazie al PD regionale e quello anconetano perchè stiamo scrivendo il domani di una comunità. Da queste parti sono arrivate importanti risorse europee tradotte in opportunità concrete e lavoro di qualità. Guardiamo le nuove generazioni per dargli un futuro radioso e dignitoso con salari adeguati. Puntiamo sugli investimenti, in particolare per l'infanzia. Dobbiamo contrastare le disuguaglianze sin dal principio aiutando le famiglie».

LEGGI ANCHE: Ancona, il sindaco Mancinelli saluta la città con le lacrime agli occhi dopo dieci anni: «Avanti tutta e buon vento»

Il video dell'arrivo alle Muse

Sostegno agli studenti: «Chi governa è senza vergogna»

Da Ancona è arrivato anche il sostegno alle proteste degli studenti contro il caro affitti: «Ribadiamo il nostro sostegno agli studenti in mobilitazione contro il caro affitti, un'emergenza che deve essere sentita da tutti. Chi ci governa ha cancellato 330 milioni di fondo per l'affitto e scarica la responsabilità su altri. Sono senza vergogna».

Poi il capitolo appalti: «Maggioranza e governo strizzano gli occhi a chi evade, con condoni e alzando il tetto del contante. Cambiano il codice degli appalti per introdurre il subappalto a cascata e rendere più facile il lavoro precario. Noi invece siamo impegnati a cercare di migliorare la sostenibilità, a investire molto sui terreni dell'agenda 20-30 dello sviluppo sostenibile. Non entro nelle questioni locali, su cui ci confronteremo con le altre forze a livello nazionale».

«Il decreto primo maggio aumenta la precarietà»

La segretaria dem ha poi attaccato anche quanto fatto dal Governo sul lavoro: «Il decreto primo maggio aumenta la precarietà, dietro il taglio del cuneo, che non è strutturale, hanno nascosto una norma che rende più ricattabile i lavoratori e le lavoratrici e ha cancellato un importante strumento di sostegno ai redditi bassi. Si scagliano più contro i poveri che contro la povertà»

«La miglior coalizione possibile»

Poi, concludendo sul tema elezioni: «Siamo impegnati per cercare di migliorare la sostenibilità su tutto il territorio - ha chiosato la Schlein - Non entro nelle questioni locali ma ci confronteremo quanto prima per trovare le migliori soluzioni. Questa che sostengo è la migliore coalizione, la miglior squadra per governare. Gli avversari sono a destra, stanno colpendo su troppe fasce della nostra comunità».