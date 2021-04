Precipita da un'impalcatura, choc alla Baraccola: finisce all'ospedale dopo un volo di 6 metri

ANCONA - Un volo da paura, da un’altezza di circa sei metri, mentre effettuava delle opere di ristrutturazione presso una ditta che lavora il ferro. Ora è ricoverato all’ospedale, ma per fortuna non è in pericolo di vita, il protagonista dell’infortunio avvenuto ieri pomeriggio alla Baraccola.

LEGGI ANCHE:

Due operai volano da 5 metri dentro un capannone: uno è in condizioni molto gravi

L’allarme è stato lanciato da via Fioretti attorno alle 18 quando l’uomo, un 68enne falconarese, per cause in corso d’accertamento è precipitato da un’impalcatura, sotto gli occhi dei colleghi che hanno subito contattato il numero unico d’emergenza 112. Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano, mentre dalla base di Torrette si alzava in volo l’eliambulanza. All’arrivo dei soccorritori, grazie al cielo, la situazione è parsa meno grave del previsto. L’operaio è rimasto sempre cosciente, anche se dolorante, ed è stato accompagnato in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale regionale per tutti gli accertamenti del caso, in codice giallo. In via Fioretti è intervenuta anche la Polizia con le Volanti per accertare le dinamiche dell’infortunio, oltre agli ispettori del lavoro dell’Asur che dovranno ricostruire quanto accaduto, indagare sui motivi della caduta e verificare eventuali responsabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA