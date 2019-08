Migliaia lungo il corso per selfie e firma di Elettra Lamborghini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Bagno di folla per Elettra Lamborghini ieri pomeriggio da Feltrinelli. Almeno un migliaio di persone ha atteso la cantante per la firma di una copia del cd “Twerking queen” con cui sta spopolando su tutte le piattaforme musicali. Tanti teen-ager ma anche tante mamme si sono messi disciplinatamente in fila per potersi fare autografare una copia del cd e per una foto.Elettra ha dispensato sorrisi a tutti e si è dimostrata molti disponibile per i selfie con i propri fan. La Lamborghini ha anticipato che subito dopo l’estate sarà a Miami per preparare il suo nuovo album. Un’altra ghiotta anticipazione che ha voluto regalare al pubblico di Ancona: sarà presto conduttrice di una trasmissione televisiva. Su quale rete e con quale format, ancora top secret.