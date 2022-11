Chiede l'elemosina nel centro di Ancona col cane senza chip: multa e animale sequestrato

ANCONA - Chiede l'elemosina con un cane ma incappa nel controllo della Polizia locale di Ancona e finisce per incassare un doppio verbale ed il sequestro dell'animale.

Incassa mille euro di anticipo per ristrutturare casa ma poi scompare: preso truffatore

È successo ad Ancona, dove la Polizia locale ha elevato un doppia sanzione ad un cittadino rumeno che chiedeva l'elemosina in centro, accattonaggio abusivo e per non aver provveduto all'iscrizione dell animale all'anagrafe canina. L'animale infatti era senza chip, è stato prelevato e con segnato al servizio veterinario dell'Asur.