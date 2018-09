Egiziano fermato alla stazione: aveva con sé e a casa mix di droghe

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Erano 22.45 circa di ieri quando un equipaggio della Squadra Volante, transitando nei pressi della stazione ferroviaria di Ancona, notava due individui fermi sul marciapiede che confabulavano tra loro guardandosi intorno con fare circospetto. I due, alla vista della Polizia, si dividevano repentinamente in direzioni opposte.Nell’occasione gli agenti riuscivano a fermare uno dei due soggetti che, nel frattempo, aveva gettato un involucro in un cestino dei rifiuti, poi risultato essere hashish, per un peso complessivo di 12,21 grammi cocaina, per un peso complessivo di 3,62 grammi e aveva ancora in mano la somma di 75 euro, frutto dell’attività di spaccio appena posta in essere.Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, gli operanti rinvenivano il materiale idoneo al confezionamento della sostanza stupefacente, ovvero bustine di cellophane, cutter e bilancino di precisione. A. M., egiziano di 21 anni regolarmente residente ad Ancona, è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e ristretto presso le locali camere di sicurezza. La droga, il denaro e quanto ritrovato durante la perquisizione sono stati sequestrati.