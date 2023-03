​Ancona, eccessi da alcol: tre interventi in pieno centro. C'è anche un giovanissimo di 14 anni

ANCONA- Sabato sera, quello di ieri 11 marzo, dove non sono mancati gli interventi da parte dei sanitari della Croce Gialla per via di alcune situazioni dovute all'alcol. In particolare, nel centro di Ancona, sono stati tre gli episodi che hanno destato maggiori preoccupazioni.

Coinvolto anche un giovanissimo

In corso Carlo Alberto per una donna visibilmente ubriaca è stato necessario sia l'intervento dell'ambulanza sia quello dei Carabinieri per riportarla alla calma. Fasi complesse anche con un ragazzo trentenne che è stato portato a Torrette - anche qui alterato dall'alcol - con un vistoso taglio alla testa. Approfondendo le dinamiche è emerso come lo stesso potesse essere stato coinvolto in una rissa poco prima. La situazione più seria, infine, ha riguardato un 14enne trovato privo di conoscenza sotto il varco Vittorio Emanuele nell'area portuale. Il ragazzino è stato trasportato con un codice giallo all'ospedale di Torrette e ha ripreso conoscenza solo un paio d'ore dopo il suo arrivo nella struttura.