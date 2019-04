Ancona e Confartigianato piangono la scomparsa di Benito Borioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - La città di Ancona e con lei Confartigianato piange Benito Borioni, storico presidente dei taxisti. «Abbiamo appreso con grande tristezza della sua morte, una perdita che ci addolora moltissimo - sottolineano Marco Pierpaoli e Graziano Sabbatini segretario generale e presidente di Confartigianato Imprese Ancona - Pesaro e Urbino. Lo ricordiamo per le sue capacità e per la correttezza dimostrata in tanti anni di attività, per l'impegno da sempre profuso a favore dell’artigianato. Benito era un uomo di grande valore, che non ha mai fatto mancare il suo apporto, sempre impegnato nell’associazionismo sia per la categoria taxi, ma anche nel comitato comunale di Ancona e nel consiglio della Confartigianato».«Un impegno - aggiunge Gilberto Gasparoni responsabile della categoria taxisti, che ha visto Borioni essere anche dirigente nazionale del settore ed in questo ambito battersi per innovare le leggi del trasporto persone. A lui si deve l’avvio del progetto pilota, primo in Italia, del trasporto taxi - bus realizzato nel Comune di Ancona in sostituzione del servizio di linea. Una iniziativa che ha portato Ancona alla ribalta nazionale. Confartigianato tutta, unitamente ai colleghi taxisti, si unisce al dolore della famiglia formulando le più sincere condoglianze».