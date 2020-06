Dune di sassi, cumuli di rifiuti, bar sommerso dai ciottoli. Al Passetto la spiaggia non c’è: oggi (si spera) via ai lavori

ANCONA - La stagione balneare si è aperta dieci giorni fa e la spiaggia del Passetto non è ancora pronta. C’è tanto lavoro da fare per renderla pienamente fruibile agli affezionati e, si spera, ai turisti che verranno a visitare Ancona. Chi ieri mattina ha affrontato la scalinata per godersi un po’ di relax al mare è rimasto spaesato. Non solo per il meteo variabile e il forte vento, ma per le condizioni del litorale. La spiaggia artificiale non c’è. O meglio, sono presenti dune di sassi con cumuli di rifiuti e alghe, portati dalla recente mareggiata. Tanto per capire la situazione: al bar dello stabilimento Il Valentino si accede con una stradina ricavata in mezzo a due montagnette di ciottoli. Difficile, soprattutto per chi ha problemi motori, arrivare anche ai bagni e alla postazione di pronto intervento. Le docce non sono ancora state montate, così come due passerelle (quelle più a ridosso degli ascensori e dello stabilimento) che conducono verso il mare. Fino a che la spiaggia non sarà livellata, Claudio Cerusico, titolare dello storico chalet, non potrà provvedere a montare gli ombrelloni. «Forse servirebbe un po’ di considerazione in più per il Passetto» ha detto. Alla fine della scalinata ci sono anche due lastre di cemento staccatesi durante la forte mareggiata di fine 2019. Le rovine sono state provvisoriamente interdette con puntelli e nastro. L’assessore Foresi ha fatto sapere che il maltempo dei giorni scorsi non ha permesso l’arrivo del pontone per sistemare il litorale con tutti i servizi. Questa mattina, meteo permettendo (le previsioni danno però pioggia), l’avvio degli interventi.

