Duello tra camionisti greci al porto: uno resta ferito da una coltellata

ANCONA - Un camionista greco di 68 anni è rimasto ferito in una lite durante l'operazione di imbarco-sbarco al porto di Ancona. L'uomo, soccorso dal 118 e dalla Croce Gialla di falconara, è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette con una ferita da arma da taglio al braccio. Non parla italiano e non ha dato informazioni sull'accaduto su cui indaga la polizia. Secondo alcuni testimoni, l'uomo sarebbe rimasto ferito durante una lite con un altro camionista, anche lui greco, che non è stato ancora identificato. Ha abbandonato il proprio mezzo e si è allontanato.