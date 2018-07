Ancora un duello tra i rivali in amore Bella ventenne contesa, due all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Hanno cambiato location per improvvisare il ring in strada, ma non si sono spostati poi tanto. Dopo il doppio duello rusticano di via Ragusa e via Fiorini, i bengalesi rivali in amore hanno ingaggiato un regolamento di conti in corso Carlo Alberto. Il copione è lo stesso. C’è una ragazza anconetana di circa 20 anni che si è invaghita prima dell’uno e poi dell’altro, e i due giovani originari del Bangladesh se la contendono a suon di botte. Il corpo a corpo di sabato sera in corso Carlo Alberto è l’ultimo incontro ravvicinato, il terzo in un paio di giorni. Quando il gossip della triangolazione è arrivato alle orecchie dei due giovanotti, saputo che la ventenne stregata dal fascino dell’oriente frequentava entrambi, se la sono contesa a calpi e pugni.