​Ancona, due tamponamenti nella stessa via: una donna e un ragazzo all'ospedale

ANCONA- Due incidenti nella giornata di ieri (sabato 13 maggio) ad Ancona che fortunatamente non hanno prodotto gravi conseguenze. Entrambi gli impatti, due tamponamenti, sono avvenuti in modo curioso nella stessa via della Montagnola

LEGGI ANCHE: Ancona, l'alcol fa brutti scherzi e si addormentano sul marciapiede e nell'autobus. In tre portati a Torrette

L'intervento

Ad essere trasportati all'ospedale per accertamenti un ragazzo di 26 anni e una donna di 39 anni quest'ultima urtata proprio davanti la stazione dei carabinieri.