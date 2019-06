Due stranieri fermati uno è clandestino e sarà espulso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Due stranieri fermati, uno risulta clandestino e sarà espulso. I poliziotti hanno controllato e perquisitodi due tunisini che stazionavano in Via Fiorini in maniera sospetta. Accompagnati in Questura, i due venivano fotosegnalati; uno dei due, un 33 enne senza fissa dimora, veniva accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione ove veniva sottoposto ad espulsione dal territorio nazionale e denunciato per clandestinità.